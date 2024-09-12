Специалист Ульянов: новая функция Google не будет блокировать RuStore

Компания Google вряд ли будет блокировать работу российского магазина приложений RuStore. Об этом "Москве 24" рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, комментируя новую функцию API Google Play Integrity, которая позволит разработчикам проверять приложения на подлинность.