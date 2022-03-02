Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от турниров

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под своей эгидой.

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