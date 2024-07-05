В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России» — Сергунина

Более 300 региональных производителей соберет столичный фестиваль «Вкусы России» С 6 по 14 июля на ВДНХ пройдет гастрономическое событие под названием «Вкусы России», входящее в программу «Лето в Москве».
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