Мошенники в России начали признания в обмане: новая схема аферистов

Мошенники в России используют новую схему, заставляя жертв делиться смс-кодами. Обманщики признаются в мошенничестве, чтобы испугать и заставить следовать инструкциям для перевода денег на "безопасный счёт".
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