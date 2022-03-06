Происшествия

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В Санкт-Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского в ходе несанкционированной акции

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.

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