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Что останется от планеты после мощнейшего взрыва: собираются заложить мегатонные бомбы на морском дне

Что останется от планеты после мощнейшего взрыва: собираются заложить мегатонные бомбы на морском дне

Что останется от планеты после мощнейшего взрыва: собираются заложить мегатонные бомбы на морском дне Ольга БезродняяГлобальное потепление представляет одну из самых серьезных угроз для человечества, ставя под сомнение будущее нашей планеты.

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Комментарии
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Александр Макеев
Если произвести серию таких 1600 взрывов по 50 мегатонн мощности, может быть спровоцировано извержение мульти супер вулкана. Ведь толщина океанической коры может быть до 7 километров, и даже 6-5 километров! И такие взрывы способны растрескать столь тонкую кору, что катастрофически снизит её прочность. И давление магмы может выбросить океаническую кору на площади в миллионы квадратных километров. Эти триллионы тонн вещества коры, вместе с триллионами тонн воду могут быть выброшены на высоту в десятки тысяч километров. Реактивная отдача оттолкнёт планету, резко сместит ось вращения планеты, спровоцирует тотальные землетрясения по всей океанической и континентальной коре, спровоцирует извержение сотен тысяч подводных, островных и континентальных вулканов. В общем, получим Армагеддон, с вероятной гибелью всего живого вещества на Земле.
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