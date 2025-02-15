Что останется от планеты после мощнейшего взрыва: собираются заложить мегатонные бомбы на морском дне

Александр Макеев

Если произвести серию таких 1600 взрывов по 50 мегатонн мощности, может быть спровоцировано извержение мульти супер вулкана. Ведь толщина океанической коры может быть до 7 километров, и даже 6-5 километров! И такие взрывы способны растрескать столь тонкую кору, что катастрофически снизит её прочность. И давление магмы может выбросить океаническую кору на площади в миллионы квадратных километров. Эти триллионы тонн вещества коры, вместе с триллионами тонн воду могут быть выброшены на высоту в десятки тысяч километров. Реактивная отдача оттолкнёт планету, резко сместит ось вращения планеты, спровоцирует тотальные землетрясения по всей океанической и континентальной коре, спровоцирует извержение сотен тысяч подводных, островных и континентальных вулканов. В общем, получим Армагеддон, с вероятной гибелью всего живого вещества на Земле.