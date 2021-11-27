Александр Овечкин: «Нравится «Барселона», жаль, что Месси ушел. Я даже расстроился»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу своих предпочтений в футболе. – Вы смотрите футбол? За какой клуб болеете в Европе? – Я фанат московского «Динамо» вообще в любых видах спорта.

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