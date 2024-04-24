На два месяца Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, – говорится в […] Запись Басманный суд избрал меру пресечения для замминистра обороны России Тимура Иванова впервые опубликована на сайте karelia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии