На два месяца Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, – говорится в […] Запись Басманный суд избрал меру пресечения для замминистра обороны России Тимура Иванова впервые опубликована на сайте karelia.