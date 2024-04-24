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    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
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Басманный суд избрал меру пресечения для замминистра обороны России Тимура Иванова

На два месяца Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, – говорится в […] Запись Басманный суд избрал меру пресечения для замминистра обороны России Тимура Иванова впервые опубликована на сайте karelia.

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