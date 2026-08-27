Две недели в Таиланде: от смога Бангкока до зелёного моря Краби

Первое знакомство с Азией редко оставляет кого-то равнодушным, но когда за плечами долгий перелёт, а за окном иллюминатора вместо привычных пейзажей — плотная дымка над огромным мегаполисом, ощущения становятся особенно острыми.
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