Путин назначил Филимонова исполняющим обязанности губернатора Вологодской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил Георгий Филимонова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области.
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