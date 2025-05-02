В ФРГ «Альтернативу для Германии» признали экстремистской организацией

Придется нам заново учится демократии! То наши доброхоты вякали о демократии в ЕС и призывали нас учится теперь хахаха нужно переучиваться!

Владимир Алтайцев

Никакого беззакония нет в помине. Запретили не просто партию, а яро нацистскую партию, фактически возрождённую НСДАП Гитлера. Вы же ноль в политике, ничего про неё не читали, а пытаетесь обелить нацизм.В Германии умные люди не хотят возрождения нацизма.