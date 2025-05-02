В ФРГ «Альтернативу для Германии» признали экстремистской организацией

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В ФРГ запретили партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Федеральное ведомство по защите конституции.

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Комментарии
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vagas Karlito
Придется нам заново учится демократии! То  наши доброхоты вякали  о демократии в ЕС и призывали нас   учится теперь хахаха нужно переучиваться!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Никакого  беззакония  нет в помине. Запретили не просто партию, а  яро нацистскую партию, фактически  возрождённую  НСДАП  Гитлера. Вы  же ноль в политике, ничего про  неё  не читали, а пытаетесь обелить нацизм.В Германии умные  люди не  хотят возрождения  нацизма.
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2 час.
Владимир Алтайцев
АГ  это яро нацистская папртия. Потому и запретили.
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2 час.
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