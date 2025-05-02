В ФРГ запретили партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Федеральное ведомство по защите конституции.
В ФРГ «Альтернативу для Германии» признали экстремистской организацией
Комментарии
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vagas Karlito
Придется нам заново учится демократии! То наши доброхоты вякали о демократии в ЕС и призывали нас учится теперь хахаха нужно переучиваться!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Никакого беззакония нет в помине. Запретили не просто партию, а яро нацистскую партию, фактически возрождённую НСДАП Гитлера. Вы же ноль в политике, ничего про неё не читали, а пытаетесь обелить нацизм.В Германии умные люди не хотят возрождения нацизма.
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2 час.
Владимир Алтайцев
АГ это яро нацистская папртия. Потому и запретили.
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2 час.
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