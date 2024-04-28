Собянин назвал станции метро, территории рядом с которыми будут благоустроены

Территории у восьми новых станций метро и пяти транспортных узлов благоустроят в этом году. Возле станций «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка» заменят фонари, создадут места для отдыха и парковки.