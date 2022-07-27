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Эстония и Латвия приобретают системы ПВО

Эстония и Латвия приобретают системы ПВО

Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальностиМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что решение о приобретении комплексов противовоздушной обороны средней дальности будет принято в ближайшее время.

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