Эстония и Латвия приобретают системы ПВО

Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальностиМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что решение о приобретении комплексов противовоздушной обороны средней дальности будет принято в ближайшее время.
Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальностиМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что решение о приобретении комплексов противовоздушной обороны средней дальности будет принято в ближайшее время.
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