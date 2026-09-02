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Царьград

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СК России возбудил дело против Котрикадзе за неисполнение обязанностей

СК России возбудил дело против Котрикадзе за неисполнение обязанностей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Екатерины Котрикадзе, журналистки "Дождя"**, за уклонение от обязанностей иноагента.

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