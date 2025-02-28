ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения

В Абакане возбуждено уголовное дело в связи с публичными призывами к терроризму. По информации регионального управления ФСБ, местный житель распространял в Telegram сообщения, призывающие к уничтожению гражданского населения в Ростовской, Белгородской и Московской областях.
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