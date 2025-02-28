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ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения

ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения

В Абакане возбуждено уголовное дело в связи с публичными призывами к терроризму. По информации регионального управления ФСБ, местный житель распространял в Telegram сообщения, призывающие к уничтожению гражданского населения в Ростовской, Белгородской и Московской областях.

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Комментарии
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Eduard
Его и россиян на Украине уничтожают,унижают,но он молчит! Логики никакой!
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1 д.
Eduard
Отмудохайте егр в камере,это лучще тыщи слов,
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1 д.
Eduard
Когда хунта Украины после переворота напали на Одессу и Донбасс,этот гнойник молчал.Наверное думал,что это не преступление? Интересное у него понятие о преступлениях!
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1 д.
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