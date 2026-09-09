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Новости Брянска

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685 брянцев встретили осень без квартир из-за горе-застройщиков

685 брянцев встретили осень без квартир из-за горе-застройщиков

Недвижимость планируют достроить с привлечением средств областного бюджета или инвесторов.В Брянской области продолжается работа по восстановлению прав граждан, вложивших средства в строительство проблемных многоквартирных домов.

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