Не давление, а помехи: экс-глава ЖДМ представил отчет о деятельности на фоне долгов по зарплатам

Сожалеет о своём уходе, но в ситуации, которая сложилась это - единственно верное решение. Уже экс-глава Железной дороги Молдовы предстал с отчётом о деятельности предприятия в последний день своей работы в этой должности.
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