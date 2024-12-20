Боуз раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество! Киевского лидера смешали с грязью.Публикация европейского журналиста Чея Боуза в соцсети Х вызвала оживленное обсуждение среди пользователей.
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