Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Думали, что он несёт дрова — а это оказалась самая удобная и незаменимая вещь на природе

Думали, что он несёт дрова — а это оказалась самая удобная и незаменимая вещь на природе

Сегодня решил съездить в строительный, где продают пиломатериалы, и прикупил себе одну доску — 150×30, цена вопроса 540 рублей.

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