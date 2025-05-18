Думали, что он несёт дрова — а это оказалась самая удобная и незаменимая вещь на природе

Сегодня решил съездить в строительный, где продают пиломатериалы, и прикупил себе одну доску — 150×30, цена вопроса 540 рублей.
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