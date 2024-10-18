МО: российский военный сбил восемь FPV-дронов, когда прикрывал штурмовиков

Ефрейтор российской армии Андрей Стащищак, находясь в зоне проведения спецоперации, успешно сбил восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая защиту группы штурмовиков, которые вели наступательные действия.
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