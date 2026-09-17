Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Pakistan's Defense Chief Says Time Has Come To Implement Mecca Pact

Pakistan's Defense Chief Says Time Has Come To Implement Mecca Pact

Pakistan's Defense Chief Says Time Has Come To Implement Mecca Pact The Mecca Joint Defense Agreement was signed on August 7, 2026 - coming amid the Iran war and fight for control of the Strait of Hormuz, which is what made the timing of an agreement modeled on NATO's Article 5 'collective defense' between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey so curious.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым