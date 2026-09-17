Pakistan's Defense Chief Says Time Has Come To Implement Mecca Pact The Mecca Joint Defense Agreement was signed on August 7, 2026 - coming amid the Iran war and fight for control of the Strait of Hormuz, which is what made the timing of an agreement modeled on NATO's Article 5 'collective defense' between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey so curious.
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