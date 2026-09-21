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В Барнауле 26 сентября откроются продовольственные ярмарки

В Барнауле 26 сентября откроются продовольственные ярмарки

С 09:00 до 14:00 на пяти площадках города можно будет купить продукты и саженцы В Барнауле в субботу, 26 сентября, состоятся продовольственные ярмарки.

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