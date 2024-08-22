Диетолог Жаровская: тяга к соленым снекам говорит о стрессе и больных почках

Тяга к чипсам, соленым орешкам, сухарикам — не просто пищевая привычка. Причина может быть глубже. Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская советует людям, которые не представляют жизни без подобных снеков, задуматься о состоянии почек и психического здоровья.