Диетолог Жаровская: тяга к соленым снекам говорит о стрессе и больных почках

Тяга к чипсам, соленым орешкам, сухарикам — не просто пищевая привычка. Причина может быть глубже. Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская советует людям, которые не представляют жизни без подобных снеков, задуматься о состоянии почек и психического здоровья.
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