Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Bulgaria Draws Iranian Warning Over Hosting US Military Tanker Aircraft

Bulgaria Draws Iranian Warning Over Hosting US Military Tanker Aircraft

Bulgaria Draws Iranian Warning Over Hosting US Military Tanker Aircraft Bulgaria has for many years during the so-called Global War on Terror been a major Eastern European hub for US and Western weapons shipments as well as military aircraft transfers related to the Middle West.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии