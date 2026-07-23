Bulgaria Draws Iranian Warning Over Hosting US Military Tanker Aircraft Bulgaria has for many years during the so-called Global War on Terror been a major Eastern European hub for US and Western weapons shipments as well as military aircraft transfers related to the Middle West.
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