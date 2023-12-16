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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

Оскандалившуюся в Латвии Хаматову отправили убирать снег и копать пруд: «Театр — это не ее» Заявившись в 2022 году с критикой в адрес СВО и тайно покинув Россию, Чулпан Хаматова по сути бросила любимого зрителя, благотворительный фонд с его подопечными и круг ближайших друзей.

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Комментарии
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вага карлито
Здесь не своя там чужая!) Мыкатся долго будет!)
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7 час.
Олег Орлов
А у нас много таких бездарных звёздулек, непонятно как пробившихся на большую сцену... На западе не привыкли к суррогату...
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5 час.
Юрий Золотарев
Вот уж кого не жалко ни в грамм, так это Чулпу!! Если Бог не наградил ни развитой душой, ни умом, какого рожна лезешь в &quot;великие&quot;? Что ни говорите, а СВО отлично высветила, кто - Человек, а кто - ГУАНО!
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4 час.

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