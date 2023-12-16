"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

А у нас много таких бездарных звёздулек, непонятно как пробившихся на большую сцену... На западе не привыкли к суррогату...

Юрий Золотарев

Вот уж кого не жалко ни в грамм, так это Чулпу!! Если Бог не наградил ни развитой душой, ни умом, какого рожна лезешь в "великие"? Что ни говорите, а СВО отлично высветила, кто - Человек, а кто - ГУАНО!