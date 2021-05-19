Politico: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Компетентные собеседники издания Politico подтвердили сведения портала Axios о том, что Белый дом не планирует вводить санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.
Компетентные собеседники издания Politico подтвердили сведения портала Axios о том, что Белый дом не планирует вводить санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.
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