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Politico: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Politico: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Компетентные собеседники издания Politico подтвердили сведения портала Axios о том, что Белый дом не планирует вводить санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.

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