Али Мартинес заявил о ключевом уровне сопротивления ETH в диапазоне $2200-2580

Ethereum (ETH) продолжает сталкиваться с сильным сопротивлением в ключевом ценовом диапазоне. Согласно данным IntoTheBlock, зона $2200–2580 является стратегически важной, поскольку здесь 12,43 млн инвесторов приобрели 66,18 млн ETH.
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