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Свежие комментарии

МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости

МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости

В соответствии с требованием министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса МИД Греции отправил в межгосударственные ведомства за рубежом письма, в которых говорится о запрете на приглашение граждан России и Республики Беларусь на мероприятия 25 марта, приуроченные ко Дню независимости.

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VV
Vladimir Vlasov
Забыли козопасы, кто помог им стать независимыми.
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22 час.
Михаил
Забыли времена черных генералов и гитлера?
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20 час.
ИП
Игорь Петров
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19 час.

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