МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости

В соответствии с требованием министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса МИД Греции отправил в межгосударственные ведомства за рубежом письма, в которых говорится о запрете на приглашение граждан России и Республики Беларусь на мероприятия 25 марта, приуроченные ко Дню независимости.