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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферопольском районе мужчина незаконно зарегистрировал четырёх иностранцев — возбуждено уголовное дело

В Симферопольском районе мужчина незаконно зарегистрировал четырёх иностранцев — возбуждено уголовное дело

Как сообщили в МВД по РК, местный житель договорился со знакомыми из Средней Азии и незаконно прописал в своём доме иностранцев.

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