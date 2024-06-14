Депутат Госдумы: Турция с вероятностью 90% отдаст РФ второй проект АЭС в Синопе

Турция с вероятностью 90 процентов отдаст "Росатому" второй проект АЭС в Синопе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, находящийся в Турции в рамках визита межпарламентской группы дружбы.
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