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Вашингтон против китайских технологий: запрет на роботов и инверторы

Вашингтон против китайских технологий: запрет на роботов и инверторы

Власти США ограничили импорт из Китая ряда технологических товаров: под запрет попали новые человекоподобные и четвероногие роботы, а также силовые инверторы — оборудование, необходимое для интеграции возобновляемой энергетики и аккумуляторов в электросети и инфраструктуру центров обработки данных.

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