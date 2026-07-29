Вашингтон против китайских технологий: запрет на роботов и инверторы

Власти США ограничили импорт из Китая ряда технологических товаров: под запрет попали новые человекоподобные и четвероногие роботы, а также силовые инверторы — оборудование, необходимое для интеграции возобновляемой энергетики и аккумуляторов в электросети и инфраструктуру центров обработки данных.
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