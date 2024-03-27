Из Белгородской области на фоне обстрелов вывезли почти 2,5 тысячи детей. Их примут Пензенская, Тамбовская, Калужская, Астраханская, Самарская и Московская области, а также Краснодарский край и Республика Коми.
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