Экс-глава РФС Колосков раскритиковал решение провести ЧМ в шести странах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2030 года сразу в шести странах, передает "Матч ТВ".
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