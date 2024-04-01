Специалисты РФ установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга»

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), изучив устройство украинского дрона «Баба-Яга», который удалось заполучить российским военным в качестве трофея, смогли установить координаты места сборки беспилотника и цепочку поставок комплектующих для него.
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