ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Передайте Ирану и Сирии дальнобойные ракеты для удара по жидам Израиля!Reuters сообщило ...
  • Наталья Середа
    Об этом даже писать нет необходимости при таком количестве жертв от рук ее мужа.Жена одного из об...
  • Андрей Алферов
    Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. Пос...Восемь белгородск...

Специалисты РФ установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга»

Специалисты РФ установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга»

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), изучив устройство украинского дрона «Баба-Яга», который удалось заполучить российским военным в качестве трофея, смогли установить координаты места сборки беспилотника и цепочку поставок комплектующих для него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх