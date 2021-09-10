ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Давайте еще повысим пенсионный возраст и дружно помрем в работоспособном"В сети возмущены заявлением Голиковой, скромно умолчавшей о причинах большой смертности в трудоспособном возрасте.Вернуться к статье7312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergey amelchenkoА в Сибири продолжительность жизни мужиков,в среднем,63 года,то есть до пенсии половина не доживёт.Юрий Мельникови что? она кавалер 3 высших орденов РФ и ей все можно. Можно, да поймите,Вы, бестолковыеВладимир Негодаэта половина , не доживших до пенсии , содержит за свои пенсионные накопления кучу дармоедов !ВВладимирА в Казахстане ОППЖ (ожидаемая продолжительность предстоящей жизни) мужчин 60 (есть данные 61) год, а на пенсию мы выходим в 63. Причём полностью ликвидированы "горячие" сетки. То есть это возраст и для шахтёров, и для сталеваров, и для чиновника. Есть некоторые послабления для "горячих" специальностей. Но с зарплатой в 150-180 тыс Т. (около 30 тыс рублей) много не накопишь. Стали поднимать пенсионный возраст для женщин - хотят сравнять с мужчинами. Ничего - все довольны. По крайней мере помалкивают.Anatolii KondratenkoКто она? и что ей можно?TatyanaОни массово в Россию едут. Россия всех принимает. Это только наши шибко недовольны, все считают, что херово живут.Ино планетянкаВладА давайте всерьёз займёмся своим здоровьем и... ОБЛОМАЕМ тенденцию!? С этой стороны никто не пытался мыслить?.. Здоровье зависит (конечно) от генов, но и в большей степени - от образа мышления. Доказано.Рожденный СССРАга. Я вот вынужден работать на тяжёлом производстве после 60 лет, иногда по 6 дней в неделю и по 10 часов в день...откуда ему взяться, здоровью-то?!? Коллега в апреле умер прямо на работе, в ноябре ему исполнилось бы 61...Ирина52Доживешь до предпенсионного возраста - посмотрим.,каким будешь бодрячком, не имея ни работы, ни еды и одежды по климату, зато с ипотечным дамокловым мечом над головой...Майер АрмановДепутатам и госчиновникам можно поднять пенсионный возраст.Владимир ДомнинТак они для себя и стараются.Владимир ДомнинВ этом есть свой плюс. В таком случае следует ликвидировать ПФР. Не надо будет платить взносы. Деньги будут целее. Сейчас далеко не все пенсионеры могут себе позволить не работать.Ирина52И ввести обязательную практику усыпления стариков, не способных работать...Типа "храмов нежной смерти" в "часе быка". Или надо просто,разогнав ПФР, вернуть советскую практику финансирования пенсий из госбюджета без фондов-посредников с дворцами на каждом углу. Где на входе пенсионеров встречает вахтер и выдает дословно (сама свидетель) "мы работаем только с покойниками"!TatyanaВы наивный. Не будет взносов - повысят налоги. Из ничего денег на пенсии не взять.Владимир ДомнинТак пенсии некому будет платить...Семенков АлександрЭто вы наивные. Проработавший всю жизнь до пенсии ЧЕЛОВЕК, не менее 23 лет после выхода на пенсию, обеспечивается сам себе пенсию из ранее сделанных ИМ отчислений. ГОСУДАРСТВО НИКАКУЮ ПЕНСИЮ ПЕНСИОНЕРУ НЕ ПЛАТИТ. ЭТО ТАКИМ КАК ВЫ ОНО ЛАПШУ НА УШИ ВЕШАЕТ. А много у нас людей после пенсии живут ещё 23 года??? Мизер!!!! И куда деваются недополученные умершим пенсии и %по ним??? ОТВЕТ, - ЭТИ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ ПЕНСИОНЕРОМ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВО У НЕГО И ЕГО СЕМЬИ ВОРУЕТ. Дружите с математикой и не будьте глупыми!!! МЕНЬШЕ СЛУШАЙТЕ СКАЗКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, которые всех нас просто обманывают наглым образом.Lilija Zjuzina zjuzinaХорошо придумали!: Ликвидировать ПФ!Lilija Zjuzina zjuzinaА где же " свои" дармоеды" харчеваться будут"???АлексейТеперь стало понятно, для чего требуют ликвидировать ПФР, платить ее не кому будет-на дорогах бьются лоб в лоб, на воде тонут как ломы, боярышник пьют ведрами, прививки не делают, друг друга режут и стреляют за окурок..........TatyanaЭто Вы не будьте глупыми. У нас пенсия платится не из того. что отчислял работодатель за пенсионера, а из того, что отчисляют СЕЙЧАС. Чтобы всем были достойные пенсии - детей надо было рожать вовремя. И мне очень трудно повесить лапшу на уши в вопросах экономики и бюджетирования - я об этом знаю куда больше среднего диванного комментатора, вся история ПФ у меня на глазах прошла. И что там с пенсионным возрастом и недожитием? Моему отцу 77. Помирать не собирается. Матери 78, аналогично. Свекрови 82. Ну, свекра нет - 30 лет не было - на мотоцикле разбился. Только Путин тут ни при чем, и даже Брежнев ни при чем, и уж точно ни при чем правительство. Кстати, его детям выплачивали пенсию по потере кормильца. И сейчас так делают тоже. Вы не кричите - Вы спокойно изложите, что именно Вас не устраивает. Только не мне - а на сответствующих сайтах, которые собирают и обрабатывают то, что потом становится законодательной инициативой. только Вас там нет. Даже очень хорошие проекты не набирают нужного количества подписей. Почему? Да потому что ЛЮДЕЙ в принципе все устраивает. А на диванных нытиков не обращают внимания.Ино планетянкаВладимир ДомнинИ это присутствует. Только Конституция позволяет гражданам гробить своё здоровье и рисковать своей жизнью, а чужой, тем более государству - нет.Владимир ДомнинНе волнуйтесь за них. Свято место пусто не бывает. Например, просто введут целевые сборы, как-то "В знак благодарности Путину".АлексейКогда кушаешь мясо или рыбу, смотри с костями не глотай, как собака, помрешь..................когда идешь по улице, смотри не подскользнись, череп сломаешь, когда придешь на работу, не суй палец в шкив, руку оторвешь........и запомни, смелые говорят-РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО. КТО НЕ РИСКУЕТ,ДОЛГО НЕ ЖИВЕТ.ДенисЕщё законы антимужские, в семье мужик никто, он осеменитель и далее пашет на бабу. Надо жёстко с бабами как в Афганистане, только наши чтоб работали и на пенсию выходили позже мужиков, потому что бабы живут дольше. А сейчас у нас всё шиворот навыворот как у жидов, там баба главная.TatyanaГде мужики пашут - там и так выход на пенсию ранний. пить надо меньше, и будете жить долго и счастливо.Эдуард ТихомировА моя жена, работая по-чёрному у олигарха по воспитанию ребёнка, стала очень богатой и меня оставила в 80 лет, заявив, что я мало о ней забочусь.Эдуард ТихомировВы о шахтёрах? Или о ликвидаторах радиоактивности? Или о добытчиках урана?ДенисПить или нет, это не ваше дело, пусть хоть наркоту колют. Я сказал про антимужские законы и что возраст выхода на пенсию разный. У баб нет тяжёлого физического труда, им везде поблажки, нет пожизненных сроков и т.д. и т.п. А от талибов надо полезное перенимать, чтоб у нас как и там мужик был главнее, чтоб баба слушалась мужика, чтоб бабы в суде не работали. А если баба главная, то это против природы, это деградация как у гиен или самка богомола. У нас алиментами мужиков постоянно душат, хотя мужику ребёнок и не нужен был. У шлюх такой бизнес, залететь от богатого а потом доить его. Там такое не прокатит, ей сразу клитор вырвут.ДенисНу, баба когда богатая, то ей даже молодой и сам мужик как самец не очень то нужен. Бабы как будто от денег кончают.))) Галкин ей нужен или Шаляпин.)))Tatyanaмой свекр ни дня в жизни тяжело не работал. Умер в 92 года. Последние три года тупо лежал, даже не после инсульта - просто лег, решил умирать. А моя свекровь, всю жизнь отпахавшая на полях и в 77 лет уже не способная разогнуть спину от тяжелого физического труда, за ним ухаживала - за здоровым и лежачим по собственному выбору. Сейчас ей 82. с трудом ходит. От легкой жизни, видимо. И не нужео заюывать. что у шлюх бизнес появился лет эдак 20-25 назад, а на пенсию сейчас идет совсем не это поколение. У моего поколения не было такого бизнеса, для нас само слово "бизнес" было непонятным и почти ругательным. Мы - те. кто сейчас идет на пенсию - не только работали физически, мы еще и охреневших от реформ пьющих и неработающих мужей на себе тащили. Нам точно не прожить до 92 лет, как моему свекру.TatyanaИли о военных, или о спасателях, или о пожарных, или о северянах... Все работы хороши - выбирай на вкус)))ДенисОпять 25. Я говорю про фашистский закон, а вы мне про личного свекра и своё поколение, — ”янитакая“.)))TatyanaКаков привет - таков и ответ. Хотите оскорблять целое поколение - будьте готовы получить ответочку.ДенисКстати, вспомните как ведётся допрос у мусоров или в суде, есть конкретный вопрос, то должен быть и внятный ответ, иначе вас заподозрят во лжи. Насчёт пить или нет, это личное дело каждого, и ваше личная жизнь мне неинтересна. У вас петляние чтоб увести в сторону разговор. Мы говорим о нынешних фашистских законах. Ещё паз спрашиваю, почему дискриминация, жду внятную ответочку на эту веточку?TatyanaМусора - это про преступников? Увы, я к ним не принадлежу. Тут Вам виднее.TatyanaКстати, постановка знака равенства между фашизмом и современной Россией может заинтересовать тех, кого Вы так боитесь)))ДенисНе прикидывайтесь, мусора это менты. А равенство потому что такие законы, их не я писал. Мужики ущемлены во всём, а бабы трахаются в своё удовольствие, потом виноватят во всём только мужиков. Закон только шлюх поддерживает, а к мужикам относятся как к скотине и к дойной корове. После развода детей отдают только мамашам, хотя она мразь ещё та и никогда не работала. В суде баба судит мужиков, этот факт уже как оскорбление мужского населения. Ещё бы вместо Шойгу бабу поставили.))) Вот это и есть разновидность фашизма и уничтожение СОБСТВЕННОГО мужского населения. Или объясните своим языком чётко что такое фашизм?TatyanaА Вы завяжите бантиком то, чем трахаете шлюх - и проблемы уйдут сами по себе)) Как говорят у меня на малой родине - чем раньше пошел работать в артель - тем раньше выплатил алименты))ДенисБелочка, если вы грызёте орешки и сломаете зуб, обвинять будете орехи? ))) Насчёт себя я спокоен, мне мужиков идиотов жалко, которые не могут постоять за себя, а бабы этим пользуются. А я трахал и буду трахать, если я не хотел ребёнка, а она залетела, то пусть назад себе ребёнка засунет. Представьте если легализуют педофилию или людоедство, это будет уже вроде как законно, вы согласитесь что это правильно? Ветеранов ВОВ запретить по закону, это нормально? Надо не только на ”законность“ смотреть, но и своей головой думать, что хорошо а что плохо. Если закон идиотский и откровенно фашистский, то я называю вещи своими именами, так же и с бабами, если матка находится в её теле, то отвечает только она одна если секс был добровольный а мужик ребёнка не хотел. Мы по природе разные, это её забота, как и подмываться.TatyanaТак и не ной, трахальщик страшный)) Еще бы под твоё больное воображение законы переписывать начали))) Если под каждого чела с отклонениями переписывать законы - хаос неизбежен.Эдуард ТихомировУ нас сложнее. Но неблагодарность к тому, кто тебя вытащил из захолустья, сделал тебя здесь успешным домашним педагогом, устраивал к vip-персонам (здесь нельзя называть), её детей поднимал и т.д., я просто не могу осмыслить. Хотя ты и прав в тех сценариях шоу-бизнесского исполнения. Первая своё междуножье использовала для своей музыкальной карьеры, мы знаем кто была, хотя с другими таковыми хрипловатыми и крикливыми шоу-"межуножьями" её сравнить нельзя.Эдуард ТихомировТаковых в активном возрасте 2-3 млн, а пенсионеров из них менее 1 млн. Но им и не продляли пенсионный возраст. А уж женщин-то за что, где им в таком возрасте работать? Ты, Татьяна, что-то не на тех нападаешь с такой агрессией.TatyanaЯ вообще не нападаю. Я указываю на то, что люди либо лгут, либо охренели. Где женщинам работать? Я работаю. Все мои подруги работают. Все мои приятельницы работают. Самая старшая бросила работать только три года назад, а ей на минуточку 77 уже. Но даже самая младшая уже пенсионерка. И все работают. кто где - кто медсестрами, кто юристами или бухгалтерами, кто кондукторами, кто поварами.... Кто на что учился, как говорится. Много знаю таких, кто переучился в зрелом возрасте, чтобы иметь больше возможностей - я и сама из таких. Но это всё про тех, кто не сидит на попе. Кто сидит и ноет - им всегда ничего нет.ДенисМы опять на ТЫ как и полгода назад? ))) Быстро ты сменила пушистую шубку белки на иголки ежа. У белок брачный период? ))) В 19 году мнение было другое относительно отношений полов, раньше ответственность была фифти-фифти. Сейчас переобулась и защищаешь только баб, только логики никакой.ДенисБабам легче заработать. Природа им дала всё.)))ВВВиктория Викториякозел.....Денис... сказала недотраханная коза.Семенков АлександрДать кайло Голиковой, пуст помашет хотя-бы месячишко. Сразу все поймёт и по зарплаты, и про продолжительность жизни (особенно мужчин), и про пенсионный возраст, и про пенсии, и про демографию и т.д. Если конечно у неё с умом и логикой все хорошо. Сколько же тупых чиновников прожигают огромные народные деньги. Посему и нищий народ у нас в стране. Если Президент этого не видит, то на хера он тогда такой нужен? Пусть идёт тоже кайлом повкалывает, может зрение улучшится.TatyanaВидимо, Президент видит то, что отказываетесь видеть Вы - во дворах машины ставить негде. Все плачутся о бесплатном высшем образовании - но детей учат в платных ВУЗах в огромных количествах, и никого непомерная цена не останавливает. Все стенают о нищете - а платные клиники процветают. Все не имеют возможности отдыхать - а до пандемии за границу летала четверть населения каждый год. А Вы обратитесь в сеть клиник Федорова за поправкой зрения, если не видите ничего.александр деевА вот позвольте вас спросить: автомобиль это средство передвижения или роскоши?И ещё вопросик на засыпку: вы сейчас найдете работы в деревнях и сёлах? Тогда уж промолчали бы.А вот ещё вопросик: если в стране всё так хорошо ,то какого хрена растут цены на товары народного потребления? Тридцать лет нет СССР,но вы тут такую демагогию развели,что не в сказке сказать,ни пером написать.Где работа? Там где она есть,до неё надо ещё добраться,ида ещё и где то жильё м себя обеспечить и хоть каким-то пропитанием.А если кто в предпенсионном возрасте,так и вообще труба.Днем с огнём работы не найти.И ещё ,не все люди могут какие то работы делать! Вот возьмём лично вас вот можете вы стать балериной?Нет ,так как этим видом деятельности надо учиться с раннего детства.Взять ту же работу в интернете,не всякий может этим делом овладеть.Хорошо если попадется нормальный , знающий толк учитель,который вас научит этому ,а если нет.Вот то то и оно.Есть такие виды работ которые не подвластны лишь тем,что вы в возрасте и уже не владеете такой сноровкой как в молодости.А лично вам отвечу ,я не нытик,переучиваться не раз за свою жизнь.И сейчас работаю в деревне.А профессий имею несколько.Сельский механик,тракторист,слесарь бытового газового оборудования,слесарь промышленного газового оборудования,штукатур-плиточник облицовщик,раскройщик-резчик.Все профессии с ноля и до высого разряда дошел,но в жизни всякое случается.Если думаете что я пьяница,то тут вы ошибаетесь,просто достигая потолка роста в данных профессиях искал где бы подзаработать побольше.Но видно ,потолок.Не всё нам дано.Юрий КузнецовОтвечаешь за здравоохранение в стране - а население не доживает до пенсии, следовательно тебя тварюшку гнать с поста и судить за уничтожение нацииЕвгений НатесовTatyanaЧтобы население доживало до пенсии - ЗОЖ стал нацпроектом. Только Вы этого не видите.Юрий КузнецовЧтобы люди не чувствовали себя наеб-ными - отдайте все пенсионные отчисления наследникамTatyanaВы сейчас с кем поговорили? Сам с собой? Что именно надо отдать моим наследникам? То. что было потрачено с моей зарплаты на выплату пенсий моим родителям? Или Вы о чем-то другом? Такое чувство, что Вы бредите. И почему Вы предлагаете отдавать что-то МНЕ? По-Вашему - я и есть пенсионный фонд? странные у Вас фантазии.Ирина52на бумаге можно всех долгожителями сделать...Евгений НатесовУ тебя есть другие данные?Юрий КузнецовКаждый вносит плату в ПФР для себя, то что эти деньги тратятся на других - это претензии к депутатишкам, бредите похоже вы, если простроить связь между не использованной пенсией и наследниками вам не под силу, то закроем вопрос.СССергей СоловьевЧто комментировать? Надстройка громадная, вороватая содержание неадекватно дорогое, а производительность аппарата стремится к нулю.Lilija Zjuzina zjuzinaПенсионный фонд : Паразитическая организация, которая придумана, как кормушка для своих чиновников- дармоедов. Это как у Булгакова в "Собачьем сердце" : А на что мы харчеваться будем???Ино планетянкаИИринаВраги СССР захватили СССР только ради того ,чтобы всё ОТНИМАТЬ у страны и народа -деньги ,собственность ,права ,социальные блага .TatyanaНасчет социальных благ - их как-то постепенно стало больше, чем при воспеваемом вами социализме. А уж что в капстранах социальных благ ВСЕГДА было больше, чем при социализме - так это факт, не требующий доказательств. И сегодня тоже так - возьми любую капстрану - и уровень жизни так окажется в разы выше, чем в остатках социализма.Альбина КолесниковаЧто она эти своим сообщением хотела сказать до кого она эти сведения донесла ? себя оправдывают свои соломоновы решения? дикость какая всех дураками считают.Ино планетянкаИно планетянкаИно планетянкаИно планетянканаталия лыкова (Фадеева)Кто то в 90 кросс бегает,а кто то в55-60 лет с трудом ходит, может ещё комиссии из врачей организовать и они будут решать кого и когда на пенсию отправлять ???..... Кого в 60 лет,а кого в 80 лет. А работу где и как найти если ты не вундеркинд и тебе уже 45-50 лет. Работодателям такие не нужны. Нужны только иностранные рабочие и молодые. Кто с такой политикой до пенсии доживёт???TatyanaКто в 90 кросс бегает - тот начал заботиться об этом лет в 25. А с работой - на моем предприятии, например, молодых не берут - такая кадровая политика. Потому что люди в возрасте больше умеют и более ответственные. и я таких работодателей знаю немало. Не потому, что им не нравится молодость - а потому что эту молодость надо учить. Так что берут только на должности "принеси-подай, бери больше - кидай дальше". Не угодишь на людей. Кому-то в молодости работу не найти - типа нет социальных лифтов, все остановились, кому-то в старости. Подозреваю, что это одни и те же люди)))Алексей СмирновПенсионная реформа имеет лишь одну цель: сократить численность пенсионеров. так что всё идёт по их плану.Комментировать
Свежие комментарии