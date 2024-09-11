Россия вправе ответить ядерным оружием на удары по стране: мнение эксперта

РФ необходимо изменить подход к вопросу ядерного сдерживания, считает политолог. Россия имеет полное право использовать ядерное оружие в ответ на внешние угрозы, в том числе на удары по российской территории.
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