В сквере Еремеева в Лётке высадили 15 саженцев остролистного клёна. Акция прошла в рамках ежегодного городского проекта "Зелёный Тамбов", который проводится в областном центре в весенний и осенний месячники.
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