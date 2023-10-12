Эксперт рассказал о причинах успеха ВС РФ на купянском направлении

Российские подразделения стараются продвигаться на тех участках линии боевого соприкосновения, где позиции ВФУ становятся слабее в силу разных причин, в том числе из-за переброски сил на другие направления, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
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