Из искры разгорится пламя. Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы») Сейчас много пишут и говорят о дальнобойных ракетах, которые поставлены Киеву и используются ВСУ для нанесения ударов по мирным объектам в глубоком тылу наших войск или вообще вне территории СВО.