Из искры разгорится пламя. Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы») Сейчас много пишут и говорят о дальнобойных ракетах, которые поставлены Киеву и используются ВСУ для нанесения ударов по мирным объектам в глубоком тылу наших войск или вообще вне территории СВО.
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