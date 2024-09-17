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BHP: мировой спрос на медь вырастет к 2050 году на 72

BHP: мировой спрос на медь вырастет к 2050 году на 72% По данным горнодобывающего гиганта, к 2050 году мировой спрос на медь составит 52,5 млн тонн в год, что на 72% больше, чем 30,4 млн тонн в 2021 году.

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