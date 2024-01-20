Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Наталия
    Похоже, что этот приказ - результат творчества искусственного интеллекта, а в Минздраве на всех постах давно сидят не...НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Гнать эту шушеру из страныЛиберальный шабаш...
  • федор
    Это что за тварь? Такому недоразумению нечего делать в нашей стране. Гнать её взашей , а не захочет вежливо объяснить...Либерал-русофобка...

Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

1. В Латвии задумали выслать из страны более 1000 проживающих там российских граждан, большинство из которых – не имеющие никакого отношения к политике пенсионеры, некоторые — инвалиды детства, слепые (ссылка): Из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации.

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