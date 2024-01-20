Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

1. В Латвии задумали выслать из страны более 1000 проживающих там российских граждан, большинство из которых – не имеющие никакого отношения к политике пенсионеры, некоторые — инвалиды детства, слепые (ссылка): Из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации.