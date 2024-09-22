Конец Wildberries?

Универсальные маркетплейсы, конечно, динамично развивающийся рынок, но то, что из-за столь неочевидных активов, коими они являются, будут стрелять, как в 1990-х из-за нефти и металлов, невозможно было представить.
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