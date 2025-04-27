Стиральная машина в квартире? Будьте готовы к штрафу в 50 тысяч!

САША ЛЕПАЕВ

депутаты уже не знают как еще можно обдирать людей. это уже предел. зачем тогда государство выпускает эти машины. может этому самому государству нужно строить отдельные помещения для установки стиральных машин. а не штрафовать людей. или пусть штрафуют тек кто выпускает машинки которые ломаются. а люди здесь вообще не причем. наши депутаты без мозгов занимают руководящие посты. найдите в мире где сначала выпустили стиральные машины для людей а потом начали людей штрафовать за то что они их купили и пользуются. это уже такая тупость даже представить сложно до чего у депутатов мозгов хватило это придумать. почему президент не разгонит тупое правительство. почему бездарные люди управляют страной и издеваются всеми извращенными способами над людьми..