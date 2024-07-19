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Самолет Boeing 777 компании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске

Самолет Boeing 777 компании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске

Самолет авиакомпании Air India маршрутом Дели — Сан-Франциско экстренно сел в аэропорту Красноярска.Авиационные диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения оказали помощь экипажу при посадке.

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