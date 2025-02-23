Глава МИД Британии в понедельник объявит о крупнейшем пакете санкций

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник он объявит о самом большом пакете санкций против РФ с начала конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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