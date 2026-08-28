Подключил геймпад — и играй: «Игромир» Яндекса доступен более чем на 2,6 млн ТВ

К концу 2026 года «Игромир» планируют добавить в «Кинопоиск» на телевизорах с Android TV Сервис «Игромир» Яндекса увеличил число телевизоров, на которых доступен облачный гейминг через приложение «Кинопоиск».
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