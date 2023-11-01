Челябинский губернатор анонсировал реновацию медицины в Златоусте

Челябинский губернатор Алексей Текслер 1 ноября анонсировал реновацию медицины в Златоусте. Глава региона посетил Златоустовскую горбольницу во время рабочего визита в город, передает с места событий корреспондент URA.
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