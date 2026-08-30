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Контрафронт

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Судан: Пять человек были убиты, еще несколько ранены и 3000 перемещены после того, как Силы быстрой...

Судан: Пять человек были убиты, еще несколько ранены и 3000 перемещены после того, как Силы быстрой поддержки (RSF) штурмовали районы Аль-Кукайти и Аль-Каа к западу от Бары в штате Северный Кордофан 28 августа.

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