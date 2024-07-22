На Юге России энергетики борются с последствиями аномальной жары Южные регионы РФ постепенно стабилизируют ситуацию с электроснабжением в условиях аномальной жары.
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На Юге России энергетики борются с последствиями аномальной жары Южные регионы РФ постепенно стабилизируют ситуацию с электроснабжением в условиях аномальной жары.
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