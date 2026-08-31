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Царьград

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Пушков обвинил Испанию в закрытии глаз на кризис миграции

Пушков обвинил Испанию в закрытии глаз на кризис миграции

Сенатор Пушков обвинил Испанию в допущенном ей миграционном кризисе в Сеуте, заявив, что Мадрид легализовал 800 тысяч нелегальных мигрантов, ослепляясь на их прибытие.

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